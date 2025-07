Interpellato dai colleghi di Radio Sportiva, Francesco Colonnese ha parlato così dell'Inter a 360 gradi: "C’è gran confusione, credo la situazione non sia limpida. L'Inter ci sta perdendo come città, come gruppo e ambiente. Bisogna cercare di tirare una linea. Colonnese entra nel vivo della questione: "Noi parliamo di Lautaro, ma Thuram non è più il giocatore dell'anno scorso. È un Thuram diverso, non sembra felice. Siamo sicuri voglia continuare in nerazzurro? Lautaro vuole far fare un esame di coscienza a tutti", ha concluso.