Arriverà tra oggi e domani, dopo lo scambio dei documenti, l'ufficialità del trasferimento di Ange-Yoan Bonny all'Inter. L'arrivo del francese, si legge su Tuttosport, è solo il primo movimento riguardante l'attacco.

Sebastiano Esposito continua a piacere alla Fiorentina e anche al Como. L'Inter lo valuta 10 milioni di euro, i Viola inizieranno presto una valutazione su una base più bassa. Resterà invece in nerazzurro il fratello Pio. In partenza c'è Taremi: non fa parte del progetto tecnico di Chivu, si aspetta un'offerta da Inghilterra, Turchia o Arabia.

Da decifrare la situazione di Valentin Carboni. Potrebbe essere girato in prestito, il Genoa lo accoglierebbe volentieri, ma non è escluso nemmeno che rimanga almeno altri sei mesi in nerazzurro.