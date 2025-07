Torna alle cronache il nome di Koni De Winter, difensore centrale del Genoa sul quale l'Inter aveva puntato i radar di mercato, di recente spostati su altri reparti. Un cambiamento di rotta giustificato dalle urgenze, ma che non equivale a dimenticare il reparto arretrato, dove sarà necessario apportare qualche modifica, con l'arrivo di qualche innesto da servire a Cristian Chivu. Mentre l'attenzione è momentaneamente catalizzata su altre questioni, a riportare la cronaca di mercato nerazzurra su De Winter è Tutto Atalanta che parla dell'idea dell'Atalanta di puntare sul ventitreenne belga come eventuale sostituto di Berat Djimsiti.

Il classe 2002 è valutato dal Grifone circa 30 milioni di euro, cifra che non spaventa la Dea che starebbe tenendo d'occhio il 23enne nerazzurro, sul quale però torna a farsi forte l'interesse dell'Inter. Secondo il sito atalantino, i meneghini avrebbero messo nel mirino De Winter nel caso in cui non si dovesse arrivare a Giovanni Leoni del Parma, il cui prezzo è di circa 40 milioni, cifra che non spaventa la Dea che starebbe tenendo d'occhio il 23enne rossoblu. Il ritorno di fiamma dell'interesse dei milanesi per De Winter complica i piani della società bergamasca, che monitora da lontano l'evoluzione delle negoziazioni.