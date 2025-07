Yann Sommer, estremo difensore dei nerazzurri, è uno dei nomi nella lista del Galatasaray per il nuovo portiere. Lo riferisce Fabrizio Romano, spiegando che lo svizzero non è l'unico profilo che il club turco sta valutando. Allo stato attuale non è stato effettuato comunque alcun approccio né con il giocatore né con l'Inter. Si tratta di un obiettivo (per il momento) solo sul taccuino.