Ammonta a 25 milioni di euro la clausola rescissoria di Denzel Dumfries presente nel contratto con l'Inter. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, è valida fino a metà luglio.

E c'è un top club europeo che ha sondato la pista negli ultimi mesi. Si tratta del Barcellona, eliminato dall'Inter in semifinale di Champions grazie anche ad un super Dumfries. Al momento però non è stata avanzata alcuna proposta formale e non si registra un approccio ufficiale.