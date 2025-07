Intervenuto ai microfoni di DAZN, Emanuele Giaccherini ha parlato del mercato dell'Inter in entrata e in uscita. L'ex giocatore della Nazionale azzurra sarebbe disposto a sacrificare sul mercato tre pedine fondamentali come Calhanoglu, Frattesi, Thuram e uno tra Acerbi e De Vrij.

"Ho messo fuori loro. Thuram non per una questione legata al giocatore ma se arrivasse un'offerta importante da 60-70 mln come l'Inter vorrebbe, potrebbe essere una grande plusvalenza - le sue parole -. Vedendo poi anche gli ultimi 6 mesi di Thuram, è calato tantissimo, sarebbe un giocatore sacrificabile e io lo sacrificherei" Acerbi e De Vrij. In entrata opterei per Leoni, Nico Paz, Rashford ed Ederson".