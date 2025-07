Ange-Yoan Bonny è un giocatore dell'Inter. Non tragga in inganno l'annuncio slittato: l'attaccante francese ieri ha svolto regolarmente le visite mediche e poi nel pomeriggio ha firmato il contratto con i nerazzurri.

Contratto quinquennale, come conferma la Gazzetta dello Sport, a 2 milioni a stagione. Realizzati i contenuti social che saranno diffusi dopo l'ufficialità. L’annuncio - si legge - non è arrivato ieri solo per questione tecniche legate alla documentazione: poco male, tra oggi e domani arriverà anche la benedizione del club.

"Bonny sperava di partire per gli Stati Uniti, così da raggiungere i compagni nella spedizione per il Mondiale per club. Chivu e la società per la verità avevano comunque deciso di rimandare il suo sbarco dentro il gruppo: sarebbe stato comunque rischioso metter dentro un giocatore che, per quanto allenato grazie all’aiuto di un suo preparatore di fiducia, era comunque a digiuno di partite da oltre un mese", spiega la rosea.

È costato 24 milioni più 2 di bonus: investimento non banale.