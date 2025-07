Ieri il faccia a faccia tra Chivu, staff tecnico e squadra dopo la bufera mediatica innescata dalle parole di Lautaro post Fluminense. Una parte attiva in tal senso ce l'ha avuta il gruppo storico italiano, quello formato da Acerbi, Bastoni, Barella, Dimarco e Darmian. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

"Tutti insieme hanno partecipato in prima linea al faccia a faccia voluto da Chivu. Hanno ascoltato ed espresso il proprio punto di vista per il bene dell’Inter e con l’intento di aggiustare la rotta di navigazione prima che fosse troppo tardi - si legge -. Non c’era fazione o partito per il quale schierarsi, nessuna X su una scheda elettorale, ma esigenze primarie di spogliatoio di riaffermare, equilibri su cui mediare".

Come riferisce la rosea, Chivu ha apprezzato la loro schiettezza e questo pezzo azzurro di Inter ha apprezzato le parole nette pronunciate dal tecnico. "In fondo, l’esperienza dell’ex campione, che conosce sulla propria pelle le dinamiche più esplosive e delicate all’interno di uno spogliatoio, ha fatto centro nel gruppo nel suo complesso - si legge -. Loro, gli italiani, potranno pure sbagliare prestazione o essere travolti dalla stanchezza, ma sull’impegno di partenza nessuno discuterà mai nel club. Non tireranno indietro la gamba, questo lo sa per primo il nuovo allenatore".