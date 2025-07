Dal proprio profilo X, l'ex attaccante dell'Inter Aldo Serena muove una critica nei confronti di Lautaro Martinez dopo lo sfogo post-Fluminense: "Lui ha tutta la mia stima in campo e fuori. Ha però sbagliato interferendo con il ruolo di altri. Da capitano poteva alzare il telefono. Oltretutto parole come quelle potrebbero condizionare economicamente le trattative in uscita di alcuni compagni, non aiutando l'Inter".

#Lautaro ha tutta la mia stima in campo e fuori. Ha però sbagliato interferendo con il ruolo di altri. Da capitano poteva alzare il telefono.Oltretutto parole come quelle potrebbero condizionare economicamente le trattative in uscita di alcuni compagni, non aiutando l’#Inter pic.twitter.com/DkeNUt66hv — Aldo Serena (@Aldito11) July 2, 2025