Dopo lo sfogo di Lautaro nel post-sconfitta col Fluminense valso l'eliminazione dal Mondiale per Club e tutta la baraonda successa con la reazione avuta da Hakan Calhanoglu, tirato in ballo nella fattispecie da Marotta, l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ne ha parlato a Sport Mediaset: "Il fatto che Calhanoglu abbia risposto è normale" ha premesso l'ex capitano. Sono state dette delle cose e, il giorno dopo, essendo lontano e non potendo comunicare in nessun altro modo, ha trovato questo modo per rispondere".

"Adesso la situazione va un po’ gestita dalla società, da parte dell’allenatore ma anche tra i giocatori che giocano insieme da tanti anni, giocatori che hanno vinto tanto, hanno condiviso tante gioie e tanti dolori insieme - ha continuato -. Secondo me la cosa più intelligente che possono fare nei prossimi giorni è chiarire le parole dell’uno e dell'altro se l’intenzione è quella di proseguire insieme e di ricostruire come dice lui. Se fossi dentro lo spogliatoio in questo momento direi: ok, è successo questo dopo un anno complicato e in cui l'Inter non è riuscita a portare a casa trofei con tanti strascichi dopo la finale di Champions, quello che farei è cercare di chiarire tra la società e i giocatori interessati".