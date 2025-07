Nonostante il deludente percorso al Mondiale per Club, l'Inter di Chivu è tornata in Italia con alcune piacevoli sorprese. La più grande è sicuramente Francesco Pio Esposito, abile a sfruttare i problemi in attacco e a mettersi in mostra con un gol da centravanti vero contro il River Plate.

Contro gli argentini il canterano nerazzurro è stato autore di una prestazione totale, tanto da meritarsi al momento la conferma in prima squadra in vista dela prossima stagione.

E mentre nello spogliatoio dell'Inter qualcosa sembra essersi rotto, Francesco Pio Esposito sui social ha rimarcato il suo amore per l'Inter. Una foto di lui al Mondiale per Club, un cuore nero e uno azzurro. Un uso dei social sicuramente diverso rispetto a quello di Calhanoglu (e Thuram).