La centrocampista della nazionale islandese Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, nuovo acquisto dell'Inter Women, si presenta ai suoi nuovi tifosi nella consueta intervista per Inter TV: "Sono molto onorata, per me è una grande opportunità. Questo è un grande club, che ha vinto tanti titoli e che sta investendo molto nello sviluppo del settore femminile. Sono molto felice".

Cosa significa questa opportunità per te?

"Significa molto. Sono stata accolta molto calorosamente dal mio arrivo. La città è bella, poi c'è il calcio che qui è molto sentito".

Cosa pensi della nostra Serie A?

"Un torneo ambizioso, che sta crescendo. Mi stimola molto il fatto che diventi ogni anno più prestigioso con delle giocatrici molto valide. Non vedo l'ora, sono stata in Germania cinque anni, ora è tempo di provare qualcosa di nuovo".

Come ti descriveresti come calciarice?

"Mi piace attaccare e creare occasioni da gol per me e le compagne. Spero di dare questo contributo con tanta creatività. Portando la squadra ancora più in alto".