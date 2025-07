Il Padova, formazione neopromossa in Serie B, ha trovato l’accordo con il centrocampista Luca Di Maggio, prodotto del vivaio dell'Inter nell'ultima stagione al Perugia. Lo riferisce Sky Sport, spiegando come ora si attenda l’ok finale dell’Iinter che vorrebbe tenerlo per l’U23, mentre il giocatore vuole fare lo step della Serie B.