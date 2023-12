"Buonasera, a me non ha deluso la prestazione ma bensi' la gestione. Il momento che la matematica ci ha dato la certezza di aver passato il turno l'allenatore si e' accontentato e ha iniziato a fare calcoli cervellotici. Imbattuti? Guardiamo la realta: Benfina e Real S. 4 partite, 3 pareggi, di cui 1 e' una mezza sconfitta dato che ci ha relegato al secondo posto, e 1 vittoria. Come si fa a terminare di giocare dopo quattro partite del girone? Se il Real M. e il City hanno 18 punti, il Bayern 16 evidentement giocano anche le ultime due partite. Perché l'Inter deve sedersi al solo sentire odore del secondo posto? Se il prossimo turno usciamo per aver incontrato una squadra che avremmo potuto piu' probabilmente incontrare piu' avanti, su Inzaghi cade la responsabilita' di aver ridotto il cammino (e conseguenti ricavi) non per acettabili demeriti sportivi, ma di calcoli piu consoni a una squadra provinciale che della vice campione d'Europa. Pero' non volevo scrivere per questo, volevo scrivere per spezzare una freccia a favore del leone Sanchez, perche' ero allo stadio e ho visto che si e' dato da fare il piu' possibile. Il problema aveva pochi palloni giocabili. Lautaro ne ha avuti di piu' perche alla fine l'Inter ha osato di piu', ma non mi pare abbia fatto meglio".

Giancarlo

"Buongiorno Gentile Redazione, alla luce del pareggio maturato in champions contro la squadra spagnola, sento di esprimere alcune considerazioni. Dunque siamo secondi. Dopo la grandissima gara disputata contro l'Udinese, i marziani nerazzurri sono atterrati sulla terra. Il primo tempo contro la squadra friulana è stato bellissimo, abbiamo giocato un calcio spettacolare e per questo sono straconvinto che Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro. Allora cosa è accaduto poi in champions?Nulla. Semplicemente Inzaghi ha preso atto che la nostra Inter è composta da 14 ottimi giocatori e da altrettante comparse inutili per il progetto Inter. A fronte di ciò ha dovuto fare delle scelte, optando con un congeniato tourn over, privilegiando il campionato e il raggiungimento della seconda stella, piuttosto che il primo posto nel girone europeo. Dobbiamo infatti smetterla con il dire l'Inter ha 2 squadre! Ciò costituisce un falso acclarato, utile solo per mettere pressione sul nostro gruppo, ma la realtà è ben diversa. Oramai tutti hanno preso coscienza che l'Inter non ha una rosa davvero completa per lottare su entrambi i fronti( nelle riserve di centrocampo tolto Frattesi, c'è il vuoto; lo stesso dicasi in attacco dove Thuram e Lautaro non hanno sostituti) e quindi Inzaghi ha dovuto fare di necessità virtù.Riguardo il futuro. Benissimo il rinnovo dei contratti di Marotta e Ausilio. Con una barca cinese lontana dall'Inter, basti pensare che Zhang è dal mese di agosto che non si presenta a Milano, i nostri grandissimi dirigenti potranno rappresentare l'unica ancora di salvezza. Buon Natale e buone feste a tutti. Amala!".

Stefano