"Egregi buonasera, leggo adesso della cacciata di tifosi dalla curva in occasione della notizia dell’assassinio di un rappresentante di rilievo della CN. Tanto che la società è portata a pensare ad un risarcimento… Ora, per quanto la CN è per noi sempre stata un riferimento, se è vero che tifosi sono stati costretti con la forza, cioè minaccia…, a lasciare il proprio posto non è necessaria la società ma la magistratura! È bene in certi casi chiamare le cose con il proprio nome: isterico squadrismo! Non è concepibile un’azione del genere, in più davanti ad una morte violenta. È invece INDISPENSABILE che chi deve agisca e i responsabili siano puniti!".

"Saluti,in questo momento ho trovato molto e sottolineo molto sbagliato il comportamento avuto da chi si è permesso di allontanare i tifosi a partita in corso per un loro motivo,a mio modo di vedere,molto personale,non sono qui a fare il giudice,il maestro moralista o l "acculturato"di turno che indica le vie virtuose da percorrere,dico solo che se ieri sera fossi stato li,anche se ho 60 anni e ho sempre odiato andare alle mani,sicuramente mi sarei tranquillamente azzuffato,perché pur apprezzando gli sforzi e le incredibili coreografie della Nord non avrei accettato il fatto di non poter seguire e tifare i miei colori,il tifo non è un monopolio,non ha padroni,e il fatto accaduto ieri sera è paradossale,chi predica amore per la "sua" squadra non può impedire di tifarla,è contraddittorio al massimo e nessun fatto o motivo può giustificarlo,spero che la Nord ci rifletta sopra,la nostra Inter non merita che gli tolga il sostegno,anzi...".