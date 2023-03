" Adesso la situazione si fa imbarazzante......Monza, Empoli, Sampdoria, Bologna e Spezia....sulla carta una squadra che dice di lottare per lo scudetto avrebbe fatto 15 punti, l'Inter invece è riuscita a racimolarne appena 2,....non m'interessa che si dica che siamo stati sfortunati, che si meritava di vincere etc.etc...in campo si vede chiaramente che i giocatori non si capiscono, non si cura la fase difensiva...il gol subito dallo Spezia è l'emblema di come si difende una squadra da oratorio, due nostri centrali, Acerbi e D'Ambrosio vanno su Nzola lasciando sguarnita l'area , l'attaccante spezzino riesce a servire Maldini che tutto solo insacca ,Brozovic e Mikhitaryan infatti pascolavano nel prato non avendo le forze per rincorrere l'avversario......non ci siamo .....a creare ancora piu confusione ci pensa Inzaghi su chi è il rigorista, ....strano, con Conte non ci sono mai state queste situazioni, con lui era Lukaku ,punto,.....francamente non so con quale spirito ci si appresta ad affrontare un ottavo di finale di Champions League,...la squadra mi sembra sfiduciata, senza palle, non riescono a tenere la giusta concentrazione nelle partite....non mi sento ottimista sia col Porto che in campionato dove il quarto posto è seriamente a rischio...Inzaghi non mi sembra all'altezza della situazione, i calciatori però sono i primi responsabili, perché sono loro che vanno in campo e invece di cercare la gloria personale sarebbe ora che si cerchino di piu in campo rimanendo sempre sul pezzo fino al 95esimo.....saluti...".

Francesco

"In genere prima di esprimere il mio pensiero dopo strazi del genere lascio passare qualche ora, stasera non ce n'è bisogno, e' tutto, ahimé, fin troppo chiaro. Così facendo, cioè pena, si galoppa verso il peggio che possa succedere ad un tifoso interista: vergognarsi della propria squadra. Ho amici e parenti che tengono per i nemici, e stasera hanno di che divertirsi. Lo Spezia non vinceva in casa da mesi? Facile, l'Inter non era ancora scesa in campo al Picchio, e via dicendo...Quando ho letto le formazioni ho pensato solo una cosa: ma sapendo che Materazzi e' libero, perché mai non schierarlo, insieme ai suoi coetanei? Come per esempio quei due splendidi trentacinquenni protagonisti del primo gol dello Spezia? E Cambiasso non farebbe al caso nostro? In fondo ha solo cinque anni più di Mkitarian, quattro di Handanovic...Si', l'armeno l' highlander che a 35 anni il nostro geniale coach non lo fa riposare neanche se lo vede con la bava alla bocca. E così, due giorni dopo aver visto in partite di champions squadre di altissimo livello schierare 2005 e 2006, oggi in campo Villa Arzilla, pardon l'Inter, schierava : 84, 86, 88,88, 89. Asslani non ricordiamo più che faccia abbia, Bellanova e' considerato troppo scarso,(!) il più giovane non entra mai prima dell'82° e al 99% su situazioni di svantaggio come se dovesse risolvere lui le partite horror dei suoi zii. Otto sconfitte, vergogna assoluta. Però stasera c'è stato il tanto agognato cambio di tattica: si e' passati dal 3.5.2 al " tutti dentro all'attacco, buttate la palla avanti e vediamo che succede" . Succede, succede, succede che facciamo un record storico: perdere due a uno subendo un tiro in porta. Il ridicolo oltre all' enorme demerito. Se prima si sosteneva che per tenerlo Inzaghi dovrebbe arrivare ai quarti di Champions, oggi spero si abbia la lucidità di capire che si potrebbe pensare di farlo solo se la Champions la vincesse. Ma posto che ciò non succeda, se per nostra sfortuna dovesse restare questo allenatore, ho qualche consiglio da dare ai ragazzi, anzi uno: scappate lontano. Anche perché la società, non so fino a che punto solo per accontentare il coach,sa solo prendere parametri zero salvo più coprirli di denari con ingaggi sproporzionati, senza considerare minimamente l'idea di spendere quei soldi per acquistare giovani di prospetto sui quali pou risparmiare negli stipendi. E invece succede che il miglior giovane della serie b, di nostra proprietà, si sta solo scegliendo a chi darlo per avere qualcuno altro in cambio, e, alla fine, sarebbe proprio lui il più fortunato".

Raita

"È arrivata l'ottava sconfitta in campionato, una enormità!! Un fatto gravissimo e inaccettabile. Forse la nostra dirigenza ha un obbiettivo nascosto: collezionare il maggior numero di sconfitte in un campionato. Orbene, considerato che dobbiamo ancora incontrare Juve, Napoli, Roma e Lazio, mi sembra che la strada sia quella giusta. Inzaghi, che nostante tutto ha ancora molti avvocati, sembra oramai un predicatore inascoltato. I giocatori non lo seguono più e inoltre non condividono più le sue bizzarre scelte. Ultimo Barella il quale prima di uscire, mima tutta la sua insoddisfazione.La dirigenza brancola nel buio e disegna, in sede di mercato, dei progetti strampalati, privi di futuro e senza un vero piano di rafforzamento. Lo scopo è solamente quello di restare a galla navigando a vista. Da qui i numerosi errori. La gestione del caso Skrinar docet. Detta tra noi, i pescivendoli avrebbero sicuramente fatto meglio.Il tutto a causa di una società inesistente tesa a fare cassa e pronta a vendere chiunque. Infatti tra i giocatori, alcuni dei quali non meritano l'Inter, serpeggia una incertezza assoluta sul loro futuro. Nessuno ha la convinzione e la sicurezza di restare. Chiaramente tale situazione non fa che riflettersi sul campo di calcio dove i risultati non possono essere che altalenanti. Ultima riflessione.I cinesi ci lascino in pace.Vendano il prima possibile e ad un prezzo equo. Siamo stufi dei falsi proclami di Zhang. La nostra gloriosa storia in questo momento ci dice che è tempo di cambiare, i colori della notte e del cielo meritano altro. Amala".

Stefano

"Il mare si sta ingrossando, si preannuncia tempesta e la barca Inter è in alto mare. Dopo questi continui alti e bassi nei risultati, i marosi, nella loro continua oscillazione stanno aumentando di altezza. La barca comincia a risentirne nella sua stabilità che compromette l'arrivo in porto sicuro (CL). All'orizzonte si preannuncia tempesta ad Oporto e subito dopo la Juve. Aver perso in quella maniera a La Spezia, a prima vista sarebbe inspiegabile ed invece a mio parere spiegabilissimo. L'attacco dell'Inter è solo Lautaro e se non è in serata nessun altro lo riesce a rimpiazzare. Ieri sera è stato praticamente l'unico a tirare verso la porta, non gli do la colpo della sconfitta. Gli altri, Lukako, Dzeko, nulla di nulla. Lukako, causa sovrappeso e conseguente infortunio, è lontano parente delle annate di Conte. Dzeko invece è entrato, come tutte le stagioni, nella situazione di apatia e non ne imbrocca una che è una. Veniamo ora al timoniere della barca, Inzaghi. Più passa il tempo, più si rivela inadeguato. Ha il dilemma, ora che ha Lukako, se sconfessare l'atteggiamento spregiudicato che porta molti giocatori quasi oltre la linea palla ed agevolare in profondità il belga, dove dà il meglio di se quando in forma fisica e mentale o continuare come prima. Visti i risultati, direi coprirsi maggiormente con Lukako oppure continuare così, senza. Ieri sera poi si è evidenziata la scarsa velocità dei centrali che presi nello spazio non riescono a recuperare lo penetrazione dell'attaccante avversario. È risaputo che i calciatori di pelle nera hanno una esplosività atletica superiore alla media e l'Inter non ne ha nemmeno uno. La confusione dell'allenatore è stata lampante quando ha fatto i cambi. Visto che gli opinionisti gli chiedevano più coraggio ha pensato di mettere tutti quelli che aveva (poca cosa). Anche Carboni a cui i compagni hanno passato la palla un paio di volte perché non si fidano evidentemente. Ha tolto Barella, l'unico che poteva dare il guizzo in più anche come trequartista invece gli ha preferito un 18enne per accontentare qualche giornalista e forse per fare notare alla dirigenza il tipo di materiale tecnico che ha a disposizione. Sembra che si stia convincendo che non sarà più l'allenatore. La partita è girata male quando Lautaro ha deciso di tirare il rigore ed Inzaghi non lo ha impedito. Gli score dicono che il rigorista è Lukako e con Conte in panchina questa anomalia non sarebbe accaduta, sarebbe entrato in campo ad urlare, Inzaghi nel, si sarà arrabbiato nello spogliatoio. Quanto ci mancano Perisic ed Hakimi che han portato in dote almeno una quindicina di gol a stagione e che ora son quelli che mancano per vincere queste partite quando Lautaro è in serata no. Dirigenza tecnico sportiva colpevole quanto e più dell'allenatore. Proprietà insulsa, senza una visione se non quella di campare in attesa di un compratore. Niente di peggio che per festeggiare i 115 anni della nostra squadra del cuore. E ci attende la tempesta di Oporto. Riuscirà l'Inter a rientrare in porto sicuro (quarti di CL)?".

Fredrik