"Buongiorno, sono interista e vivo in Svizzera, dove il clima calcistico è cmq diverso. Non lo so se alla fine il Milan farà un passo falso, ma dico una cosa: c'è chi ad inizio stagione dava per finita l'Inter perché Inzaghi qui, Inzaghi là. Invece Inzaghi ha fatto un gran bel lavoro e bisogna dire che il Milan ha fatto un buon campionato (con parecchia fortuna, più di noi per intenderci). La seconda stella arriverà l'anno prossimo se non quest'anno. Più della partita del Bologna io rigiocherei quella con il Sassuolo. Forza Inter ed io ci credo ancora tanto ma tanto... Un saluto".

Nello