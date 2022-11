"Ma che razza di comunicato fa l'Urlo della Nord! Leggendolo, dà l'impressione di un messaggio mafioso, ove si dice e non si dice. Praticamente parole solo per salvare gli interessi economici della consorteria delinquenziale che vi alberga. Capisco che la curva accetti chiunque senza dare condizioni di moralità su chicchessia, basta che vai a tifare l'Inter. E qui non ci piove che Boiocchi fosse un tifoso che ci abbia messo l'anima per l'Inter ma tra il giusto sconcerto per la sua morte violenta ha portato in cortocircuito i cervelli di qualche notabile della curva. Per non parlare del tono con cui la curva pensa di risolvere le conseguenze, non certamente gradite da chi le ha subite, invitando queste persone in casa della Curva, meglio durante una loro riunione. Immaginate quanto sia libero di estendere le sue rimostranze in quella sede chi magari è stato anche contattato dalle FF.OO. per una denuncia. Vogliono esser certi che le denunce vengano ritirate? Ripeto, forse erano altri gli intenti ma sembra che il comunicato sia la toppa che è però peggio del buco. Inviterei la CurvaNord69 a dotarsi un addetto stampa un po' più esperto e capace di comunicare il pensiero in modo corretto e meno criptico, nebuloso, inutile al fine di ricomporre la unità di intenti del tifo interista, organizzato e non".