"Buongiorno redazione nerazzurra, vedo e sento che si parla di, "cambiamento di Inzaghi", "rivoluzione Inzaghi" ecc.ecc., ma resta il 3-5-2, allora mi chiedo, che razza di rivoluzione è??...dov'è il cambiamento??..la novità??...Dopo la partenza di Perisic, non abbiamo più in rosa un esterno d'attacco, in grado di ripiegare all'occorrenza, solo terzini difensivi, che non sono in grado di puntare l'uomo nell'uno contro uno e senza esterni così, questo modulo è inutile e prevedibile, cambieranno i fattori ma il risultato sarà uguale, tutto dipenderà da certi giocatori, se ritorneranno ad avere "fame agonistica" senza il bisogno di ricorrere al mental-coach(già giocare a quei livelli, nell'Inter dovrebbe dare notevoli stimoli). Cambiamento?..Inzaghi dovrebbe evolversi e provare qualche volta, un 4-3-1-2 o un 3-4-1-2, rischiando qualcosa e mettere un doppio play(Asllani), come si fece con Eriksen, stabilire una volta per tutte chi è il titolare in porta e non pensare che Lukaku risolva tutti i problemi da solo quando tornerà, perché non sarà così, potrà solo aiutare in certe partite. Non perdere più di una partita andare alla fine del campionato se si vuole puntare allo scudetto, la trovo un'impresa titanica. Buona giornata".

Andrea