"Cara redazione sono un tifoso interista. Purtroppo non si può non parlare del caso Lukaku. Onestamente avrei voglia di esprimere grande rabbia come hanno già fatto molto tifosi. Ma allo stesso tempo a mente lucida non riesco a capire come un uomo che per mesi ha pregato di tornare da noi si comporti così . Sicuramente non è solo farina del suo sacco. La situazione è anomala. Non vorrei che l’avvocato Ledure abbia architettato tutto per suo interessi. Spero solo che visto lo scenario non si stia facendo un’altra figuraccia. Sento parlare di Morata… ma siamo fuori strada. Non ha le stesse caratteristiche di lukaku. Spero tanto che questo non ci porti giocatori inutili".

Rocco

"Redazione buongiorno, dopo non aver voluto dare spazio alle mie osservazioni critiche del comunicato Nike del kit home( tra l’altro, scrivere casa visto che siamo in Italia no eh?) spero la Vs selettività non cassi anche questo mio intervento. Tiene banco all’improvviso e con fragore assoluto la querelle Lukaku! L’ennesima dimostrazione che anche nel calcio, come in ogni altro settore della vita, la differenza vera la fanno cultura e moralità: due qualità assenti nell’ agglomerato cellulare del bestione nero. Ma anche in tal caso, cosa andare a presumere di cercare in uno che “gestisce” un figlio nella maniera in cui ha fatto….lasciamo stare quindi, impariamo solo che dare la perla al porco è un grave errore, a prescindere, e che quindi la colpa non è sua, ma di chi gli ha dato modo essere quello che si è potuto dimostrare. Piuttosto…cosa passerà per la testa di Inzaghi adesso??? Dopo avere passato due anni a raccattare critiche a dir poco e a voler pensare bene ingenerosissime, pur avendo vinto quattro coppe e fatto una finale champions…inizia il ritiro con un cantiere aperto… via il centrale migliore Skriniar, via il migliore di centrocampo Brozovic, via l’attaccante che ha salvato una stagione impostata su Lukaku infortunatosi per mesi Dzeko, via Onana battezzato come titolare per i prossimi dieci anni, via Lukaku ritenuto l’obiettivo primo ed assoluto a cui dedicare il sacrificio di Onana….. A questo punto non serve più Inzaghi…ma il Mago Silvan! La faccenda, annosa ormai e della e per la quale sono davvero arcistanco trattare, è che Zhang deve vendere! Non hai il denaro per concorrere? Non concorrere…al netto delle grandissime a mio parere capacità di Inzaghi nel portare avanti la baracca attraverso la sua capacità di fare spogliatoio e tirare fuori ogni qualità dai giocatori, immaginiamoci con Marotta e Ausilio cosa sarebbe il Ns mercato se sostenuto dalla finanza di una vera proprietà e non da quella pressoché assente del Cinese in canna che invece abbiamo…. Ultima osservazione: chi continua a parlare di scudetto e seconda stella, si mangi la lingua…che se le condizioni saranno queste sarà bello lottare…ma nulla più".

Dino

"Il mercato è entrato nel vivo. Purtroppo ci tocca sopportare il grande tradimento di Lukaku. Peccato, era praticamente fatta con il Chelsea ma il buon Romelu ha preferito sparire, per nascondere il patto segreto stipulato con la Juve. Sono tanti anni che seguo il calcio ma una situazione simile a questa non mi era mai capitata. Ho visto molti tradimenti ma questo, considerate le modalità con cui è stato posto in essere, va oltre ogni tipo di immaginazione. Ok andremo avanti anche senza questa persona... Certo bisogna fare delle riflessioni serie. Se facciamo un rapporto tra i giocatori che se ne sono andati e quelli arrivati i conti non tornano. Handanovic,Onana,Skrinar, Brosovic,Dzeko,Lukaku ( è vero che si è comportato malissimo ma rimane un grande giocatore), hanno rappresentato una colonna portante. Ed invero il loro apporto deve essere valutato non solo sotto l'aspetto tecnico/tattico ma anche su quello della personalità. Questi giocatore hanno rappresentato una guida in campo. Erano loro che sostenevano gli altri nei momenti di difficoltà comportandosi come capitani sul terreno di gioco.Adesso come faremo? Chi è arrivato ovviamente non potrà darci un aiuto sotto questo profilo. Frattesi e' bravo ma giovane. Lo stesso dicasi di Thuram.. Insomma anche a centrocampo chi ci guiderà? Resto ancora scettico sulla posizione del Chala come vice Brosovic. In quella posizione occorre una grande personalità. Occorre un giocatore che oltre a saggezza e cervello deve avere anche lo spirito del combattente. Poi soprattutto adesso che non c'è più Onana, una specie di regista aggiunto, le difficoltà aumenteranno. Per questo vorrei consigliare Marotta e Ausilio di insistere nell'acquisare un mediano centrale di grande personalità.D'altronde quando hai una grande difesa e un grande centrocampo la pagnotta te la porti sempre a casa. Così occorrera'esperienza anche in attacco; infatti la contemporanea perdita di Lukaku e Dzeko è pesantissima....In conclusione questo mercato ancora non mi convince. Se ne è andata gente molto forte e tosta e nessuno in questo senso è arrivato per sostituire tali grandi giocatori. Spero tanto di errare...ne sarei strafelice ma l'esperienza che ho maturato mi porta in questa direzione. Speriamo bene... Comunque aspettiamo con fiducia. Marotta Ausilio e Baccin sono bravissimi e faranno bene anche quest'anno. Amala".

Stefano

"Buongiorno redazione, ditemi che è uno scherzo, che vi state allenando per il 1° aprile. Cuadrado, il più grande tuffatore-provocatore-antisportivo che calca i campi di calcio italiani da 10 anni a questa parte, simbolo non della Juventus ma della peggio-Juventus il che è tutto dire, all'Inter per 2 milioni + bonus... mentre abbiamo quasi cacciato D'Ambrosio? Ma cos'è, si sono rotti i condizionatori in sede? E' effetto del caldo? Mi prendo un anno sabbatico dal tifo. Quando è troppo è troppo. Questa è peggio della buffonata di Lukaku. Davvero imperdonabile. Ma qual è il tifoso che ammette tale scempio? Mille volte meglio qualunque ragazzo della primavera portato in prima squadra. Tanto più che quando giocherà con noi prenderà un'ammonizione dietro l'altra per simulazione. Mica ha più l'immunità bianconera. Una sola parola: vergogna. Davvero insopportabile e incomprensibile mossa...".

Andrea

"Il peggior tuffatore antisportivo della storia NON LO VOGLIAMO !!!! La Rube è il suo ambiente naturale, non noi !!! Non é per nulla in linea con i nostri principi e valori !!! Sono 40 anni che seguo tutte le partite della nostra Inter, ma se veramente pensano di prendere truffadro quando giocherà lui io smetterò di guardare la partita. Fate qualcosa ragazzi, questo NON LO VOGLIAMO !!!!!!!!!!!!!!".

Andrea

"Tutto torna, perché se semini peperoni inutile sperare che nascano cavolfiori …….e ciò che sta accadendo e’ la logica conseguenza di essersi affidati a questo allenatore che a mio avviso andava esonerato dopo aver buttato alle ortiche un campionato già vinto ! Entriamo nei dettagli : l’unica situazione anomala che stiamo vedendo e Asslani che non chiede di essere venduto perché Brozo e Lukaku con il trattamento che hanno ricevuto dall’allenatore mi sembra logico che giochino altrove ! Perché quei 2 li ,parliamoci chiaro, sono 2 giocatori che alla loro età e caratura possono solo essere titolari inamovibili e mai messi in discussione in qualsiasi squadra decidano di giocare, invece nella partita più importante della loro vita uno ha giocato solo perché Mikitarian non era al 100% e l’altro è partito dalla panchina per fare spazio ad un quasi quarantenne al quale è stato detto solo il giorno dopo la finale che era troppo vecchio per continuare ad essere un giocatore dell’Inter! Intendiamoci ….. l’uomo Lukaku non è un genio ed ha pure intorno a lui personaggi loschi che pensano solo e sempre ai loro profitti ma è certo che l’anno scorso ha dimostrato quanto teneva all’Inter impuntandosi rendendo possibile un ritorno che sulla carta era tutto tranne che possibile decurtamento di stipendio compreso ! Ero piuttosto contento per l’arrivo di Bisseck ( un giovane promettente ) Touram ( qualcosa in più che promettente) e Frattesi ( una certezza ) ma non dimentichiamo che i 4 giocatori che abbiamo perso ( Brozo, Skriniar, Onana e Lukaku) sono 4 elementi che da soli potrebbero cambiare le sorti di un campionato per qualsiasi squadra ! Cigliegina sulla torta ….. Inzaghi chiede ed ottiene Qudrado !!!!! Un bel 35 anni (di esperienza dirà Inzaghi ) campione di tuffi e il giocatore più odiato in assoluto dai tifosi interisti che infatti si stanno mobilitando per una protesta sotto la sede ! Probabilmente arriverà anche un attaccante sempre ultratrentenne che relegherà in panca Touram mentre i nostri giovani saranno ceduti tutti in prestito o svenduti a chi li apprezza ( Pio Esposito sembrava il miglior Dzeko in nazionale e se fosse in Inghilterra o Spagna giocherebbe a Londra oa Barcellona ….) ma se le cose vanno male si fa sempre in tempo a dare la colpa ai cinesi ……… Amala".

Alberto

"Che il periodo del calciomercato e' per noi tifosi interisti il periodo più impegnativo dell'anno e' cosa risaputa, che si sarebbe arrivati all'orrido raggiunto in queste ore, francamente, non ci avrebbe creduto il più pessimista. Perché prendere Cuadrado, da parte della dirigenza, rappresenta una totale mancanza di rispetto verso la sua tifoseria, senza se e senza ma. Che per giunta si pensi di farlo passare come una risposta alla vicenda Lukaku e' assolutamente ridicolo, visto che la Juventus Cuadrado l'ha semplicemente eliminato dalla sua rosa, non lo ha più voluto e noi abbiamo raccattato questo bellissimo scarto. Di tutti i giocatori di trentacinque anni liberi sul mercato, e quindi appetibili per la nostra società, onestamente non si poteva scegliere di peggio, anche a livello di statistiche dell' anno appena concluso, ma questo è comunque l'ultimo dei problemi. I più gravi sono di ordine comportamentale, sportivo, e soprattutto morale. Siamo andati a prendere il giocatore più scorretto, teatralmente simulatore e disonesto del campionato italiano, sapendo bene che proprio contro la nostra squadra ha esibito sotto questi aspetti,in assoluto, il peggio del suo indegno repertorio. Ce lo vogliono fare passare per un grande affare? In fondo anche Acerbi non lo sembrava e poi si è rivelato un acquistone? Imparagonabili, non ci caschiamo, Acerbi e' una persona per bene, uno sportivo e non ci aveva mai deriso e imbrogliato. Di tutte le sciocchezze lette per giustificare questa follia, ad una sola c'è da credere senza alcun dubbio: l'ha voluto Inzaghi! Che sarà felice di rialzare l'età media che si stava " pericolosamente" abbassando, ma anche questo era fumo negli occhi perché l'unico vero giovane preso, Bisseck, a dispetto dei grandi sorrisi che sta sfoggiando, povero lui,si può andare ad accomodare in panchina accanto ad Asslani, che in campo ci vanno Sommer (altro che giovani portieri italiani),Acerbi, Cuadrado, Mkitarian, Darmian, in cinque il più giovane 34 anni, scommettiamo? Corri Valentin Carboni, corri Fabbian correte fratelli Esposito, e fatevi valere! pensate che sia per tornare e giocare? MAI! semplicemente l'anno prossimo vi possono vendere meglio...".

Raita

"uongiorno, leggo ancora una volta con stupore che l'Inter ha preso Quadrado, bè non mi pare una mossa bellissima dopo che Quadrado ha sempre detto peste e corna dell'Inter senza contare tuute le simulazioni fatte sul campo contro di noi. Certo la Giuve ha preso Lukaku ma la Giuve ha fatto il suo gioco,io non condanno la Giuve, ma certamente Lukaku, Uomo piccolo piccolo. La mossa dell'Inter mi stupisce lasci Bellanova e prendi un cascatore, noi dell'Inter non vogliamo cascatori in squadra non siamo la Giuventus. un pensierino sulla dirigenza dell'Inter, mi sembra che non ci stiano capendo più nulla a cominciare da Marotta (che ormai ha la sua età) e continuando con tutti gli altri compreso l'allenatore, tutti in confusione totale. Altra cosa come mai la Curva Nord non ha preso posizione su quanto fatto da Lukaku?? mi piacerebbe saperlo. Grazie per la Vostra disponibilità. Cordiali saluti a tutti e forza Inter malgrado quello che stanno combinando i dirigenti".

Isidoro

"Poche parole, quelle che mi sono rimaste. E' vero che i tifosi sono all'oscuro del 95% di quello che accade, e quindi vicende come quella di Lukaku si fa veramente fatica a capirle. Poi ci si aggrappa ad un atteggiameto irrispettoso ed alla rinuncia da parte dell'Inter a proseguire ogni trattativa: la cosa mi sembra un pò sospetta, ma attacchiamoci al valore della maglia, la società che non può essere presa in giro ecc ecc, tutte cose che fanno comunque breccia nel cuore dei tifosi. L'Inter è l'unica società che ha una propria morale, l'onestà ed il rispetto prima di tutto. Poi si legge di Cuadrado. Sono senza parole. Non c'è un giocatore (credo) più odiato dai tifosi interisti, non uno con un atteggiamento più antispostivo in campo, non un migliore simbolo dei furti subiti negli ultimi anni. E' forte? E' integro? Costa poco? NON ci sono parole nè giustificazioni. Uno così all'Inter non si può vedere. Dopo che hanno aumentato gli abbonamenti del 20% ...... lo restituirei molto volentieri, e sicuro lo fischierò dal primo all'ultimo minuto (altro che al primo gol passa tutto, che poi, tanto, da noi no ne farà......). Che schifo".

Matteo

"Buongiorno Spett.le redazione Quel giorno che credevo non potesse mai arrivare, purtroppo per me con estrema amarezza , e' invece arrivato. So che non conta nulla , che a nessuno freghera' e lo capisco , ma e'il solo modo che ho per manifestare tutto il mio dissenso, la mia contrarieta', all'operato di chi e' riuscito a togliere quella grande virtu' per la quale noi Tifosi interisti, potevamo e dovevamo andare FIERI: la LEALTA'. Voi, marotta, ausilio , baccin ( lettera minuscola voluta) con la complicita' silenziosa di quello che e' stato un grande giocatore ( dirigente veramente meno) zanetti, anche solamente trattando l'ingaggio di quel tizio universalmente riconosciuto come antisportivo, sleale, tuffatore , uno che pur di vincere se ne approfitta e calpesta un suo collega al momento avversario, ce l'avete spazzata via. Eh cara dirigenza cosi non va'. Negli anni ho sopportato figure come Lippi, Tardelli, in ultimo parrucchino conte ( per me gli scudetti sono 18, quello con il gobbo conte non l'ho festeggiato e per me non conta saro' ortodosso ma per me e' cosi), ma quest'ultimo affronto NO!. E per questo con estrema amarezza mia cara INTER , ti dico arrivederci rinunciando a quella parte della mia vita che vedeva i fine settimana impegnati per il tempo necessario a seguirti anche a dispetto di qualsiasi altro impegno, che mi faceva trepidare e soffrire insieme a miio figlio di 10 anni gia' indottrinato a dovere su quale squadra doveva indirizzare la Sua PASSIONE. Chiudendo un pensiero va' anche al tifo organizzato che crede di essere l'unico depositario della vera passione Inter il quale non muovendo un dito e quindi accettando di arrivare allo stadio e intonare cori o semplicemente tifare per chi fino a 15 gg fa' ci ha sbeffeggiato , ha preso a pugni il nostro capitano, e' assolutamente complice di questa dirigenza . Dimenticano quando hanno impedito lo scambio Guarin Vucinic? o sono troppo impegnati ad organizzare un'altro lancio di motorino dal terzo anello? Cara Inter ti faccio i miei migliori auguri , sperando che ancora nulla sia perduto e che questa infamia ( Lukaku? al cospetto e' un signore)non abbia un seguito . Spero a presto. Cordiali saluti".

Saverio

"Buongiorno redazione, sono indignato e disgustato dall'ultimo colpo di mercato, é veramente inaccettabile che un giocatore, falso, odioso e antisportivo come Cuadrado indossi la maglia nerazzurra, non posso credere che la dirigenza abbia optato per un profilo così lontano dalla filosofia centenaria del club e che ha sempre dimostrato avversione e atteggiamenti deprecabili nei confrontidell'Inter(allora era 3000 volte meglio tenere D'Ambrosio, consone coi nostri colori)...abbiamo lasciato andare(giustamente o no sarà il futuro a dircelo) il 2° giocatore più falso d'Europa, Lukaku, un omuncolo vittimista per convenieza, una delusione enorme sul piano umano, per prendere il 1° giocatore più stupido d'Europa, oltretutto juventino, da voltastomaco, fate allontanare sempre più i tifosi da questo club e da questo calcio malato irreversibilmente. Cordiali saluti".

Andrea

"Gentile Redazione ho 65 anni ho amato e amerò sempre l'inter ma l'acquisto di cuadrado mi mette in difficoltà se penso che da Angelo Moratti ad Zhang il nostro motto è stato sempre lo stesso serietà onestà e stile.Penso che persone come Facchetti, Mazzola,e ne potrei nominare a decine per arrivare a Luisito Suarez che non solo per la loro classe ma per la loro personalità hanno fatto nel tempo grande l'Inter.Signor Marotta Signor Ausilio io sono un semplice tifoso che esprimo il mio pensiero però se volete cambiare lo stile inter fate pure l'acquisto di questo Signore conosciuto in tutto il mondo calcistico senza stile ,senza serietà ,senza classe e se volete sapere una cosa che penso come sacro interista da tanti anni uno come lui con tutto l'odio che avuto nei nostri confronti non mi fido di averlo dentro spogliatoio, detto ciò fate quello per il bene dell'Inter ma tenete alto il nostro nome "NOI SIAMO L'INTER" Amala Sempre".

Tanino

"Nonostante tutto,buona giornata, i pensieri corrono a mille, ma a questi punti io ho un forte dubbio che sembra trovare conferma, secondo me, i legionari che erano lungo il golgota e fino alla crocefissione, signori e signore erano INTERISTI! Non vedo altra spiegazione dopo gli ultimissimi eventi, ciao grazie".

Gianluca