"Spettacolare, coinvolgente, a tratti quasi ipnotica. Quante volte abbiamo apprezzato quest'anno l'Inter di Simone Inzaghi? Pregi e difetti, ma quante volte ci siamo guardati l'uno con l'altro stupiti di vedere un gioco mai visto prima? Perché diciamoci la verità, visivamente parlando, questa è l'Inter più bella degli ultimi 20/30 anni. L'importanza di avere un gruppo forte, coeso, dopo un estate a sentirne di tutti i colori. Chi ci dava per sull'orlo del fallimento, chi diceva che senza Hakimi, Lukaku e Conte fossimo già finiti. Invece abbiamo zittito tutti, anzi, li ha zittiti tutti, questo signore, Simone Inzaghi. Arrivato senza fare storie, con un eredità pesantissima lasciata da Conte e non solo, ritrovatosi senza Lukaku nel bel mezzo del calciomercato. E invece il mister non si è mai scomposto, ereditando una buona ossatura ha modificato l'Inter creando una macchina da gol impressionante. Schemi mai visti prima, un gioco verticale che fa paura, la facilità nel presentarsi davanti al portiere avversario con 5-6 uomini, ma soprattutto la voglia di divertirsi da parte dei giocatori stessi. Il popolo interista si sta abituando bene, troppo bene a mio parere. Se potessimo tornare indietro, cambiereste questo modo di giocare? Io vi dico la mia, assolutamente no. Abbiamo per le mani un allenatore giovane, talentuoso, che ha dimostrato negli anni di saper dare un'impronta alle sue squadre pur avendo pochissimo budget. Finalmente si sta consacrando in un top club ed io vedo un futuro roseo con il mister. A prescindere dall'esito finale di questo campionato, abbiamo dimostrato che giocando cosi, possiamo dire la nostra anche in Europa. Fiducia ad Inzaghi e sempre forza Inter".