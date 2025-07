Considerato l'impegno dell'Inter in Supercoppa Italiana tra il 18 e il 22 dicembre, una partita dei nerazzurri sarà giocoforza oggetto di ricollocazione in calendario. Il match sarà quello del tredicesimo turno che vedrà i nerazzurri ospitare a San Siro il Lecce del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco. La partita sarà riprogrammata in uno dei gironi tra il 13 e il 15 gennaio 2026.