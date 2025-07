Il Bologna riflette su un cambio di programma sul futuro di Jhon Lucumi, attuabile però solo dal 10 di luglio in poi, quando la clausola del giocatore colombiana sarà scaduta, ammesso e non concesso che non venga esercitata nei prossimi 5 giorni. Secondo Il Resto del Carlino, i vertici felsinei non hanno segnali di club pronti a mettere sul piatto 28 milioni di euro cash per strappare il centrale colombiano, che pure alla vigilia dell’estate pareva quello destinato a partire, anche senza clausola.

Lucumi ha il contratto in scadenza nel 2026, ma con un’opzione unilaterale a favore del Bologna, che entro la fine dell’anno può estendere il contratto fino al 2027. Servirà però il benestare che per ora resta alla finestra in attesa di eventi. Il Bologna, nel frattempo, si è cautelato: contatti con l’Union Berlino per Diogo Leite e con il Fenerbahce per Yusuf Akcicek, entrambi di piede mancino. Se i prossimi cinque giorni non porteranno novità, Il Bologna attenderà il rientro di Lucumi per provare ad aprire una trattativa per il rinnovo.