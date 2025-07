Valentin Carboni a Genova e Koni De Winter a Milano. Secondo La Gazzetta dello Sport ci sono questi due nomi al centro della potenziale trattativa tra Inter e Genoa: i nerazzurri, alla ricerca di un giovane e affidabile difensore, seguono da tempo il belga ex Juve, valutato da Grifone circa 30 milioni di euro.

Per abbassare la parte cash e limare le distanze potrebbe tornare utile proprio il cartellino dell'argentino, che l'Inter però non vuole cedere a titolo definitivo: il suo trasferimento - precisa la rosea - avverrebbe in prestito secco o eventualmente con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dei nerazzurri.