Oltre a Giovanni Leoni, l'Inter ha cerchiato in rosso anche il nome di Koni De Winter per rinforzare la difesa della prossima stagione. È lui la prima alternativa al giovane centrale del Parma, valutato circa 30 milioni di euro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Per il centrocampo piace un altro genoano, ovvero Morten Frendrup: pure lui non rappresenta una prima scelta (che è Ederson) ma resta comunque un giocatore molto apprezzato. Dall'altra parte il Grifone ha chiesto informazioni su Valentin Carboni. "Sull’argentino c’è stata apertura da parte dei nerazzurri, che però non vogliono privarsene a titolo definitivo. Valentin partirà in prestito, il Genoa è una destinazione più che possibile", si legge.