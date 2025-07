Ruud Krol, ex giocatore del Napoli, ha parlato a Radio Napoli Centrale inquadrando la lotta al vertice del prossimo campionato: "Il Napoli può sicuramente lottare per il quinto scudetto. Il Milan? Allegri non mi piace, ma se comprano qualche giocatore può essere protagonista. Il Napoli compie 100 anni? Il Napoli è un club ricco di storia, ci sarà una grande festa: anche meglio di quella che c’è stata per 125 anni dell’Ajax. Il Napoli ha sicuramente più qualità rispetto all’anno scorso". Le parole riprese da TuttoNapoli.