Interpellato dai colleghi di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia si è espresso così sul momento dell'Inter, analizzando la situazione dei nerazzurri a tutto tondo: "Al momento, la vedo in difficoltà come la Juventus, sia per come è organizzata che per le idee. Ha perso l'immagine che l'ha fatta vincere il campionato. Inter e Juve mi sembrano avere molti problemi".