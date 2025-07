Ospite della Ferrari al Gran Premio inglese di Formula 1, a Silverstone, José Mourinho ha fatto una deviazione inevitabile sul calcio parlando così, a Sky Sport, della nomina di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter: "È uno dei miei bambini - la premessa affettuosa dello Special One -. Ha imparato dalla sua esperienza. che è stata enorme. Ma ora è diverso: una cosa è essere un grande giocatore, una è essere un grande allenatore. Speriamo riesca a fare questa transizione. Lui ama l'Inter, l'Inter ama lui. E' un ragazzo fantastico, che ha voglia, coraggio e personalità. L'unica cosa che mi auguro è che non vinca il Triplete. Può vincere Champions, scudetto... Io sono egoista. Mi piacerebbe che l'Inter rivincesse la Champions, mai il Triplete".

Il portoghese, infine, parla anche della nostalgia che l'Italia avrebbe nei suoi confronti: "Non credo che vi manco. L’unico motivo per cui posso mancare è perché nessuno ha vinto di nuovo la Champions League dopo di me. Questo è l'unico dramma, è vero che sono stato io l'ultimo a vincerla. Purtroppo è vero. Mi chiamano Special One perché faccio cose che la gente non si aspetta. Vediamo se riesco a fare qualcosa a Istanbul", la battuta del tecnico del Fener.