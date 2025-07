Dopo aver cullato anche il sogno della promozione in Serie A arrivando alle semifinali dei playoff di B, la Juve Stabia riparte da Ignazio Abate. E secondo quanto riferito da Sportitalia, ha messo il mirino su due giovani di scuola Inter: le Vespe puntano Giacomo De Pieri, che nell'ultima stagione ha debuttato anche con la prima squadra in Champions League, e Issiaka Kamate, negli ultimi sei mesi dello scorso campionato a Modena.

