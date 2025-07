Ed ecco che, come per magia, dal cassetto dei ricordi di Yoan Bonny spunta una foto che sembra quasi un segno del destino. A pubblicarla sul proprio profilo Instagram è proprio il nuovo attaccante dell'Inter, immortalato da bambino con una maglia nerazzurra, nello specifico quella della stagione 2008-2009, a voler sottolineare come già da bambino nutrisse un sogno, quello appunto di giocare nell'Inter, come scrive lui stesso.