Nelle ultime ore, è circolata in Spagna la notizia di un possibile interessamento da parte dell'Inter per il portiere Marc-André Ter Stegen, in rotta di collisione con il Barcellona e potenzialmente disponibile a parametro zero. Dal proprio canale Youtube, Fabrizio Romano offre il suo punto di vista sul dossier relativo all'esterno difensore tedesco: "Con tanti portieri a disposizione, tenere Ter Stegen non è realistico a meno che non sia lui ad impuntarsi per rimanere in Catalogna anche se ormai le gerarchie sono già stabilite con Joan Garcia che sarà il primo portiere. Ma ad oggi, da quel che mi risulta, non c'è assolutamente nulla tra l'Inter, il Barça e Ter Stegen: nessuna chiamata, nessuna trattativa, nessun approccio. Il giocatore guadagna tantissimo, nonostante tanti rumors non risulta niente. A volte nel mercato le situazioni cambiano, va accettato e bisogna ammetterlo; ma per il momento non c'è nulla. Vedremo come evolverà il discorso legato a Yann Sommer: bisogna capire se il Galatasaray può chiudere e con quali somme".