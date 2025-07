Richard Rios prova a spegnere le voci sull'Inter (e non solo) e su un possibile addio al Palmeiras. Intercettato in zona mista dopo il ko contro il Chelsea al Mondiale per Club, il centrocampista colombiano risponde così alle domande sul futuro: "Quello che so io è quello che sai tu. Sono solo speculazioni, non è ancora arrivato nulla al club. Quindi non c'è modo di rispondere a questa domanda, perché non mi è arrivato nulla di concreto", le parole del classe 2000 raccolte da ESPN.