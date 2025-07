Un altro Recoba potrebbe tornare a giocare in Serie A. Dopo Alvaro, protagonista a cavallo tra gli anni '90 e 2000 con le maglie di Inter, Venezia e Torino, potrebbe infatti sbarcare in Italia il figlio Jeremia: Recoba junior piace ad alcuni club italiani, in primis il Lecce che ha avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore, che a dicembre vedrà scadere il suo contratto col Nacional de Montevideo a dicembre, e potrebbe arrivare in Italia nei prossimi mesi. Sul giocatore ci sono però anche alcune società straniere.

Classe 2003, Jeremia Recoba, esterno offensivo, è nato a Como dunque è in possesso del doppio passaporto, uruguaiano e italiano. Il Nacional, per il momento, chiede 3,5 milioni di euro più bonus, cifra ritenuta pesante considerata anche la sua situazione contrattuale.