Dopo aver battuto l'Inter, il Fluminense di Renato Portaluppi stende anche l'Al-Hilal di Simone Inzaghi e vola alle semifinali del Mondiale per Club. Intervistato da Sport Mediaset, Thiago Silva preferisce però non guardare troppo in avanti: ""Dobbiamo guardare di partita in partita, non possiamo pensare alla finale perché dobbiamo aspettare Chelsea o Palmeiras per giocare la semifinale. Sono due grandi squadre ma la cosa più importante è pensare a noi".

L'ex milanista ha parlato anche di Simone Inzaghi: "È un grandissimo allenatore, lo ha dimostrato in questa stagione. Con l'Inter è andato vicino a vincere tutti i trofei ma è un grande allenatore che ha tutto il mio rispetto, spero che il prossimo anno possa essere diverso rispetto a quello che gli è successo in questa stagione".