Markus Katzer, direttore sportivo del Rapid Vienna, frena sull'ipotesi di vedere arrivare Marko Arnautovic in biancoverde. In un'intervista rilasciata alla ÖRF, ha infatti spiegato: "Non rivelerò la situazione attuale. Il fatto è che siamo interessati e abbiamo cercato di avvicinarci a una soluzione attraverso le discussioni. Ma al momento non posso dire molto di più. Voglio togliere l'argomento dal tavolo per ora". Il viennese ha confermato l'interesse generale, ma ha anche affermato che a un certo punto verrà presa una decisione in una direzione e si dovranno cercare alternative. "Il fatto è che ci abbiamo provato e ci stiamo provando, ma a un certo punto bisogna riconoscere che potrebbe non essere nemmeno possibile. A quel punto bisogna semplicemente adottare un approccio diverso. Il nostro mondo in questo momento non si concentra sull'ingaggio di Marko Arnautovic; vogliamo avere la migliore squadra possibile per la stagione".

Katzer ha proseguito: "Al momento, la nostra priorità non è se Marko Arnautovic venga o meno al Rapid. Certo, vogliamo concentrarci, ma ci sono altri candidati. Voglio chiarirlo. Finché non verrà presa una decisione su questa posizione, a prescindere da Marko o da un altro giocatore, è chiaro che la questione continuerà a inasprirsi".