In giornata l'Inter ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Ange-Yoan Bonny, ma il tempo degli annunci continua anche con i contributi social. Come fatto per gli altri nuovi arrivati, il club nerazzurro accoglie il suo nuovo attaccante anche con "la nuova hit dance francese" dal titolo 'Ange'. E augura un buon ascolto ai tifosi interisti.

Premi play e scopri la nuova hit dance francese 🇫🇷

‘Ange’ è fuori adesso #ForzaInter #WelcomeAngeYoan pic.twitter.com/M45nKxxtRh — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 5, 2025