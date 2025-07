Al momento tutto tace sul fronte Hakan Calhanoglu. Il Galatasaray vuole riportare in Turchia il centrocampista ma ha preso atto dell'interesse dell'Al Hilal di Inzaghi, che potrebbe accontentare le richieste economiche dell'Inter, ovvero 30 milioni di euro. Lo riferisce SportMediaset, confermando che il primo nome per rimpiazzare il turco è quello di Ederson, valutato però 60 milioni di euro dall'Atalanta. Davide Frattesi piace all'Atletico Madrid, ma l'arrivo di Cristian Chivu sembra aver cambiato il suo stato d'animo: l'ex Sassuolo ora non vorrebbe lasciare Milano.

L'emittente televisiva fa poi una precisazione su Richard Rios, centrocampista classe 2000 del Palmeiras. "Il colombiano è stato in realtà proposto al club nerazzurro, che ci sta pensando e sta valutando la situazione", il retroscena raccontato da SM.