Moise Kean potrebbe volare in Arabia Saudita, oppure restare in Italia. Ovviamente le big potrebbero metterlo nel mirino. Del centravanti classe 2000 ha parlato Pippo Pancaro ai microfoni di TMW Radio: "Io pagherei la clausola e lo prenderei. Non so se è la piazza giusta ma sarebbe un grande acquisto per il Napoli e sarebbe anche per lui un bel premio giocare nella squadra campione d'Italia, che vuole competere anche in Champions".