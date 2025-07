Il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri ha approvato oggi le nomine dei Responsabili e Componenti dei vari Organi Tecnici Nazionali. Confermato Gianluca Rocchi come designatore della CAN A, mentre Daniele Orsato, a conferma delle voci che sono circolate in questi giorni, è stato scelto come designatore della CAN C: spetterà quindi a lui scegliere gli arbitri per le partite dell'Inter Under 23 e dell'Inter Under 20 per il campionato Primavera 1. All'interno della CAN C è stato inserito anche l'ex assistente arbitrale Alessandro Giallatini.

Questi i nuovi assetti di CAN A e CAN C:

CAN A

Responsabile

ROCCHI Gianluca – Sezione di Firenze – in continuità di nomina

Componenti

CIAMPI Maurizio – Sezione di Roma 1 – nuovo

DI LIBERATORE Elenito Giovanni – Sezione di Teramo – confermato

GERVASONI Andrea – Sezione di Mantova – confermato

TOMMASI Dino – Sezione di Bassano del Grappa – confermato

TONOLINI Mauro – Sezione di Milano – confermato

CAN C

Responsabile

ORSATO Daniele – Sezione di Schio – nuovo

Componenti

CARBONE Ciro – Sezione di Napoli – nuovo

GAVA Gabriele – Sezione di Conegliano – nuovo

GIALLATINI Alessandro – Sezione di Roma 2 – nuovo

GIANNOCCARO Antonio Danilo – Sezione di Lecce – nuovo

PIZZI Alessandro – Sezione di Saronno – nuovo