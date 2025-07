Tutti vogliono Giovanni Leoni, ma in questo momento l'unica cosa che vuole fortemente Giovanni Leoni è... il diploma. Il difensore del Parma, al centro di un duello di mercato tra Inter e Milan, ha completato la sessione di maturità con la prova orale e ai microfoni del Corriere del Veneto racconta le sue sensazioni: "Sono contento di aver finito la scuola. L’esame di oggi per me è stato decisamente impegnativo. Sicuramente è più difficile essere interrogato su Pirandello che giocare a calcio. Ho sempre fatto fatica con lo studio, soprattutto per via della mia dislessia, ma mi sono sempre impegnato moltissimo".

Come riesci a gestire questa pressione, pur essendo così giovane?

"A dire la verità, vedere la mia faccia sui giornali non mi mette pressione, sono molto tranquillo. Anzi, mi fa piacere e spesso mi aiuta a rimanere concentrato sui miei obiettivi, a capire che sto facendo bene. A fine agosto sono passato al Parma, firmando un contratto con scadenza al 2029. Per ora rimango dove sono, a Parma mi trovo bene, non solo dal punto di vista sportivo: Parma mi piace come città, è molto vivibile e poi si mangia benissimo».

Quali sono i tuoi piani per il futuro? Cosa farai ora che ti sei diplomato?

"Nell’immediato tornerò ad allenarmi in campo. Per quanto riguarda invece un futuro più a lungo termine, sicuramente voglio continuare a studiare. Ho deciso di iscrivermi all’università, in Scienze motorie. Sono orientato verso qualche corso di laurea da svolgere in modalità telematica, così da poter continuare a dedicarmi alla carriera in campo. Ma studiare è fondamentale e voglio continuare a farlo".