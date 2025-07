Abdullah Kavukcu, vicepresidente e responsabile trasferimenti del Galatasaray, ha completato un giro tra Inghilterra e Italia per sondare alcune piste di mercato. Secondo il quotidiano turco Fanatik, tra i nomi al centro della sua missione c'è anche quello di Yann Sommer, portiere dell'Inter, diventato obiettivo numero uno dei giallorossi dopo che sono naufragate le idee che portavano a Đorđe Petrović del Chelsea e Lucas Perri dell'Olympique Lione. Ma secondo quanto riportato in Turchia, la richiesta fatta da Sommer ha bloccato un po' le velleità del numero due del Cimbom: Sommer ha infatti chiesto un ingaggio di 7-8 milioni di euro.

I giallorossi non intendono certo arrivare a queste cifre per Sommer, il cui contratto con l'Inter è ancora in corso: la cifra massima alla quale intende arrivare è di 2,5-3 milioni di euro. Si pensa anche che per il trasferimento dell'esperto portiere verranno offerti al massimo 1-2 milioni di euro.