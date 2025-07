Quelli in corso sono giorni clausole per le clausole rescissorie, in particolare per quelle di Moise Kean e per Denzel Dumfries. Per l'attaccante della Fiorentina saranno decisivi i prossimi 10 giorni, con il pericolo numero uno rappresentato dall'Al Qadsiah che è pronto a mettere sul piatto un contratto da 15 milioni a stagione. Nelle scorse ore si è parlato di Inter e Napoli, ma secondo La Gazzetta dello Sport non c'è niente di concreto. "Difficile che un club italiano possa presentarsi con una proposta indecente - si legge -. L’unica realmente attendibile resta quella degli arabi", con il Manchester United sullo sfondo.

Capitolo Dumfries. Sull'olandese pende clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida solo fino al 15 luglio ed esercitabile solo da club esteri in un'unica soluzione. L'esterno "è evidentemente un giocatore in bilico - scrive il quotidiano - Lo sa bene l’Inter, alla quale però non sono arrivate notizie dirette di interessi concreti di altri club". Il nuovo agente Jorge Mendes ha proposto il giocatore al Barcellona, ma l'ex PSV piace anche in Premier League. Non resta che aspettare eventuali offerte ufficiali.