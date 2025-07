Continua a delinearsi l'organico dell'Inter Under 23 che da agosto si misurerà con il campionato di Serie C. Come riferito da Mondoprimavera.com, altri due giocatori sono praticamente certi di far parte del gruppo a disposizione di Stefano Vecchi: si tratta del difensore centrale Francesco Stante, che ha giocato nell'ultima stagione a Crema con la Pergolettese, e del portiere Matteo Zamarian, guardaspalle di Alessandro Calligaris nell'ultima stagione della Primavera e destinato al medesimo ruolo anche nella seconda squadra.

Stante ha da poco rinnovato il proprio contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2027, con opzione per altre due stagioni. Zamarian ha collezionato 16 presenze tra campionato e Youth League nell'ultima annata.