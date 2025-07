L'allenatore Gigi Cagni, ospite dei colleghi di Radio Marte, è tornato sulla vittoria del campionato del Napoli, analizzando il livello del roster a disposizione di Conte, paragonandolo a quello di altre formazioni strutturate per il vertice: "Non c’era paragone con Inter e Milan a livello di rosa, ma il Napoli ha vinto comunque lo scudetto - ha detto Cagni -. Ora si sta lavorando ad una struttura ancora più forte. McTominay-Lobotka-De Bruyne? Secondo me è garantito l’equilibrio, si alterneranno nella copertura. Le squadre di Conte non perdono mai gli equilibri difensivi", le parole riprese da TuttoNapoli.