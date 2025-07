I sorrisi di Marcus Thuram sembrano sempre meno frequenti. Così il francese potrebbe decidere di lasciare l'Inter, nel caso in cui qualcuno dovesse fare un'offerta importante o addirittura pagare la clausola rescissoria da 85 milioni di euro.

Come si legge oggi sul Il Giorno, le recenti dichiarazioni di Lautaro Martinez hanno aperto la caccia ai rumors anche per non era al centro delle voci stesse, quindi lo stesso Thuram, ad esempio. In passato è stato nelle mire di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, oggi ci sono almeno un paio di "big" in Premier League (vedi Arsenal e Manchester United) che stanno cercando un centravanti e che infatti sembrano le più accreditate per arrivare a Gyokeres. La situazione creatasi attorno ai nerazzurri potrebbe anche far drizzare le antenne ai potenziali acquirenti.

In caso di addio a Thuram, sempre secondo il quotidiano, sul taccuino dell'Inter è spuntato il nome di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina ha anch'egli una clausola rescissoria, ma da 52 milioni di euro e che i qatarini dell’Al-Qadisiyya sarebbero anche disposti a corrispondere. Kean è un profilo alla Marotta, perché italiano, e alla Oaktree, perché ancora 25enne. Thuram, invece, è un giocatore arrivato a parametro zero e il cui addio garantirebbe una forte plusvalenza.