C'è anche il Manchester United tra i club interessati a Davide Frattesi, corteggiato anche da Tottenham, Atletico Madrid e Roma. Diverse fonti hanno confermato a CaughtOffside che i Red Devils hanno mostrato interesse per il centrocampista, contattando l'Inter per provare a capire se ci siano le condizioni per arrivare ad un accordo. "Tuttavia - si legge nel sito inglese -, non ci sono ancora stati colloqui, trattative o offerte formali con Frattesi che deve ancora decidere il suo futuro".

Frattesi sta prendendo tempo per valutare se lasciare l'Inter o meno, con il club nerazzurro che sarebbe disposto a farlo partire in caso di offerta congrua. E il prezzo del cartellino, secondo quanto riferito da una fonte all'emittente inglese, sarebbe sceso rispetto alla scorsa estate: "I club della Premier League hanno monitorato Frattesi per molto tempo e ora che il suo prezzo è sceso da 50 milioni di euro a circa 35 milioni di euro, l'accordo sta diventando più allettante", il virgolettato della fonte riportato da CaughtOffside.