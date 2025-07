"La nuova Champions League mi è piaciuta, il nuovo formato ha funzionato", ha detto Toni Kroos a SportWeek, dove l'ex campione del Real ha ampiamente risposto sul nuova format della massima competizione europea, prima di rispondere anche sull'Inter e la finale: "Ci sono state tante partite di rilievo anche verso la fine, cosa che prima col gruppo da 4 non succedeva, poi il playoff con incontri di grande tensione che valevano tanto e prima non c’erano. È stata interessante, mi è piaciuta davvero e penso sia stato lo stesso per i tifosi. E per il Psg, perché nella prima fase è andato abbastanza male e ha finito per vincere".

Parliamo della finale.

"Ero allo stadio. Alla viglia pensavo che potesse vincere il Psg, ma non così. La superiorità è stata tanto evidente che mi ha sorpreso. È difficile che in una finale ci sia tanta differenza. Di solito prevale la tensione, la pressione, le squadre pensano prima a difendere. Il Psg ha giocato benissimo".

Per l’Inter due finali in tre anni.

"Io guardo in positivo: le due finali sono state meritate, anche se l’Inter aveva avuto un po’ di fortuna perché nei quarti il Bayern era stato migliore e in semifinale aveva sofferto tanto col Barça. Però se arrivi in fondo è perché te lo meriti. La finale è stata difficile e triste ma va considerato tutto il cammino, non è facile arrivare lì".

Che cosa pensa della Serie A?

"Dopo anni molto difficili, duri, nei quali si notava un calo di livello penso che ora le cose siano migliorate. Ricordo che per alcune stagioni quando affrontavi le squadre italiane notavi che non erano granché intense e competitive, ma negli ultimi 2-3 anni le cose sono cambiate. Le squadre italiane sono tornate a buon livello: hanno raggiunto finali europee e l’Atalanta ha vinto l’Europa League, ci sono 3-4 club che possono competere a gran livello contro spagnole e inglesi. Il miglioramento è evidente, ora manca solo la vittoria in Champions".