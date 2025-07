Torna il sereno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram, due dei protagonisti del botta e risposta che ha riguardato in prima battuta il capitano dell'Inter e Hakan Calhanoglu. Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, la ThuLa ha avuto un altro chiarimento via messaggio che fa seguito al caffè degli scorsi giorni, arrivato subito dopo la bufera pubblica. L'aspetto sottolineato dal quotidiano è che "la freddezza è superata" e che i due si sono trovati d’accordo su un punto: vogliono vincere. E vogliono farlo con l’Inter".

La chat di gruppo nerazzurra è tornata attiva come sempre durante la stagione, con l'intento di tenersi tutti in contatto in questo periodo di vacanza e provare ad allentare la tensione. Dopo il caffè chiarificatore e distensivo arrivato a Charlotte prima del rompete le righe, Lautaro e Thuram sono andati avanti. "Il clima è buono, la tristezza Mondiale alle spalle, la voglia di staccare la spina è stata soddisfatta ma c’è anche curiosità sul ritiro, sulle modalità di lavoro, sugli impegni in generale che aspettano i giocatori. Le scorie non ci sono. O se ci sono, non si vedono. Ed è già un successo", sottolinea la rosea.