In vista della partitissima di domani valida per i quarti di finale del Mondiale per Club, il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer lancia la sfida al Paris Saint-Germain, l'avversario della gara di Atlanta: "Il Paris è sicuramente una delle migliori squadre d'Europa al momento e ha giocato molto bene anche in questo Mondiale per Club. Affrontiamo i vincitori della Champions League con il massimo rispetto, ma siamo il Bayern Monaco e non abbiamo nulla da temere. Come abbiamo visto, la nostra squadra è in ottima forma e quando due squadre di vertice si affrontano, è sempre uno spettacolo per i tifosi. In questi duelli, è tutta una questione di sfumature; a volte è la forma del giorno a decidere".

Hainer comunque sottolinea come il rispetto per l'avversario è alto: "Il PSG ha avuto un'evoluzione interessante negli ultimi due anni. La squadra è sinonimo di un grande calcio offensivo. E anche noi puntiamo sempre a ispirare i nostri tifosi con un calcio proiettato al futuro". Poi, una considerazione generale sulle presenze negli stadi: "Finora mi sono divertito molto. La media di spettatori dopo il turno preliminare è stata di 34.000 spettatori, più che in Serie A o Liga, e le nostre partite contro Boca e Flamengo hanno visto ben oltre 60.000 spettatori allo stadio, contro il Benfica 34.000 e contro l'Auckland 21.000: abbiamo sempre avuto un palcoscenico importante. Questo è importante".