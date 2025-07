Marc-André ter Stegen può lasciare il Barcellona e prendere il posto di Yann Sommer all'Inter in caso di addio dello svizzero. Lo scenario è disegnato dal quotidiano catalano Sport che rafforza la tesi spiegando che il portiere tedesco ha visto il suo rapporto con i blaugrana complicarsi dopo l'arrivo di Joan Garcia che lo ha fatto retrocedere nelle gerarchie tra i pali. E di conseguenza rimbalzano le prime voci di separazione. Per ora il portiere "preferisce rimanere", ma alcuni club stanno iniziando a mostrare un serio interesse per lui: tra questi ci sarebbe anche l'Inter, che "ha espresso interesse per la situazione e potrebbe formalizzare un'offerta nei prossimi giorni".

Il tedesco non ha ancora affrontato la sua situazione con il Barça e si presenterà in ritiro la prossima settimana, ma secondo Sport è molto arrabbiato con il club per le decisioni prese. Nelle ultime settimane hanno bussato alla sua porta Galatasaray e Monaco, "ma il tedesco ha rifiutato di commentare - si legge -. Il caso dell'Inter potrebbe essere diverso, poiché si tratta di un progetto di alto livello che giocherà in Champions League e dove si possono vincere titoli. Il Barcellona vuole che Ter Stegen se ne vada ed è aperto a offrirgli un trasferimento a parametro zero per salvare i tre anni rimanenti del suo contratto, con uno degli stipendi più alti della squadra".